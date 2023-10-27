علي ماهر يعلن تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة بيراميدز في الدوري

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام بيراميدزوالمقرر لها اليوم الجمعة على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة بيراميدز ..

في مركز حراسة المرمى: عصام ثروت

في خط الدفاع : كريم العراقى - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد .

في خط الوسط: محمود حمادة - إيزى إيمكا - محمد الشامى - سمير فكرى - فخر للدين بن يوسف.

في خط الهجوم: مروان حمدى

ويحتل الفريق الكروي بنادي المصرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بيراميدز صدارة المسابقة بـ10 نقاط من 4 مباريات.