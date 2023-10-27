عاجل
مندوب مصر بالأمم المتحدة: كلنا متضامنون مع ‎الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود(فيديو) السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف بغزة والحفاظ على حياة المدنيين اشتباكات عنيفة بقطاع غزة.. وحماس: سيرى العالم آثار الملحمة البطولية
الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علي ماهر يعلن تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة بيراميدز في الدوري

على ماهر
على ماهر

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام بيراميدزوالمقرر لها اليوم الجمعة على استاد برج العرب  ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اقرأ أيضًا..

txt

فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام المصري البورسعيدي في الدوري

txt

المصري البورسعيدي: " مشاركة فيوتشر في السوبر ظلم واضح بالنسبة لنا"

 

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة بيراميدز ..

في مركز حراسة المرمى: عصام ثروت
في خط الدفاع : كريم العراقى - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد .
في خط الوسط: محمود حمادة - إيزى إيمكا - محمد الشامى - سمير فكرى - فخر للدين بن يوسف.
في خط الهجوم: مروان حمدى

ويحتل الفريق الكروي بنادي المصرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بيراميدز صدارة المسابقة بـ10 نقاط من 4 مباريات.

 

مواد متعلقة

المصري يستبعد إلياس الجلاصي من مواجهة بيراميدز

رابطة الأندية تعلن هدف القندوسي الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري

أول تعليق من المصري البورسعيدي على أزمة قيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور

أهلي 2003 يهزم المصري البورسعيدي بثنائية في بطولة الجمهورية

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الداخلية فى الدوري

اليوم ..أهلي 2008 يواجه المصري البورسعيدي في بطولة الجمهورية

تفاصيل تعاقد المصري البورسعيدي مع أحمد عيد

رسميًا.. المصري البورسعيدي يعلن التعاقد مدافع الزمالك

الجريدة الورقية