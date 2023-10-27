فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام المصري البورسعيدي في الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

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ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الرابعة من عصر الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد توفيق - يوسف أسامة - أحمد فتحي - سيف جعفر - أسامة جلال - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي