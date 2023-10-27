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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام المصري البورسعيدي في الدوري

فيستون ماييلي
فيستون ماييلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

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ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الرابعة من عصر الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد توفيق - يوسف أسامة - أحمد فتحي - سيف جعفر - أسامة جلال - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي

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