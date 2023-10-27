دورة تدريبية للقيادات التنفيذية بصحة قنا

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح عدد من سيدات القطاع الطبي العاملين بمنظومة القطاع الصحي بقنا، في اجتياز برنامج تأهيل القيادات التنفيذية "الدفعة الخامسة" الذي نظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع الأيمن لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الدكتور محمد أن الدكتورة أسماء مصطفى، مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتورة رشا سليم، مديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة، والدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة نرمين دنقل، مديرة إدارة التدريب، قد إجتزن التدريب الذي يهدف إلى تمكين القيادات النسائية الواعدة.

وذلك بهـدف صَقل خبراتهم في التعامل مع التحديـات المعاصرة للعمل الحكومي والارتقاء بالآداء المؤسسي والمساهمة في دعم الآداء الحكومي.

وذلك بإستخدام منهج تدريبي متكامل يُعزز المشـاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية المشاركة والإطلاع علي أفضل التجارب وممارسات الإدارة الحكومية عالميًا وإقليميًا.

وأضاف بدران، أن فريق سيدات الصحة قد تم تكريمهن من المجلس القومي للمرأه بالقاهرة بحضور قيادات المجلس القومي للمرأة والمعهد القومي للحوكمة وحصولهن على شهادات التخرج لنجاحهم ومشاركتهم الفعالة في البرنامج.

مؤكداً على أن المرأة المصرية أثبتت نجاحها وجدارتها في كافة الوظائف والمهام وذلك في العديد من التخصصات والتي تأتي بثمارها في خدمة المجتمع والمواطنين.