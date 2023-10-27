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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لقطات جوية ترصد آثار الدمار في قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي (فيديو)

قصف غزة
قصف غزة

 حوّل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المنازل إلى أنقاض وقضى على كل مظاهر الحياة في القطاع.

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تقديرات بوجود 1000 شهيد فلسطيني تحت الأنقاض في غزة

 وأظهرت لقطات جوية نشرتها قناة "العربية" اليوم الجمعة، آثار الدمار في قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي المستمر منذ 21 يومًا.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ21 مع تسجيل أعداد مرتفعة من القتلى لدى الجانب الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف والغارات المكثفة على قطاع غزة المحاصر والمكتظ بالسكان.

1000 فلسطيني تحت الأنقاض في غزة:

 في آخر التطورات، أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي أن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا تزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.

 من جهتها، أعربت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني عن قلقها من أن "جرائم حرب" قد تكون ارتكبت في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت: "نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب.. وقلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة رداً على هجمات حماس الوحشية التي ترتقي بدورها أيضًا إلى جرائم حرب"، وفق تعبيرها.

 يأتي ذلك فيما فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا على القطاع المكتظ بالسكان، والذي يضم أكثر من مليوني نسمة، مانعة دخول الوقود، وقاطعة حتى مياه الشرب والكهرباء، ودخول السلع.

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