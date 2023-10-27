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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ماكرون يتطلع لبناء تحالف إنساني بشأن غزة ويدعو لهدنة إنسانية

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه يتطلع إلى بناء تحالف إنساني بشأن غزة في محادثات مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر.

 

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 قال ماكرون بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية".

 طالب الرئيس الفرنسي بـ"هدنة إنسانية" في غزة، مشيرًا إلى أن الهدنة الإنسانية ستكون مفيدة.

 أضاف: "نريد إجلاءهم في أقرب وقت، وهذا ما نقوم بتنظيمه مع كلّ من السلطات الفلسطينية ومصر، وهذا ما ترغب دول عدة أوروبية أخرى في القيام به بالتنسيق معنا".

 الأربعاء، أعلن ماكرون من القاهرة أن بلاده سترسل إحدى سفن قواتها البحرية الى شرق البحر المتوسط "لدعم مستشفيات" غزة، وأن طائرة تحمل مستلزمات طبية مخصصة للقطاع ستصل كذلك إلى مصر الخميس.

 أوضح ماكرون عقب مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السفينة "ستبحر من تولون خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة"، مضيفًا أن "طائرة فرنسية ستهبط غدًا في مصر لتسليم مستلزمات طبية".

 تتراكم المساعدات الانسانية الدولية منذ أيام على الجانب المصري من معبر رفح، إلا أن كميات ضئيلة منها دخلت قطاع غزة، حيث تزداد الأزمة الإنسانية حدة جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
 

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