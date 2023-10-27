تقديرات بوجود 1000 شهيد فلسطيني تحت الأنقاض في غزة

قال مسئول في منظمة الصحة العالمية، إنها تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يجرِ التعرف عليها، ولا حتى تسجيلها بعد ضمن عدد الشهداء هناك، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف والغارات المكثفة على القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

قال ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة ردًّا على سؤال حول عدد شهداء غزة: «حصلنا أيضًا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يجرِ التعرف عليهم بعد»، ولم يحدد المصدر.

واصلت آلة الحرب للاحتلال الإسرائيلى، عدوانها الذى يدخل يومه الـ21 على قطاع غزة، إذْ قصفت طائرات الاحتلال عددًا من المنازل والأهداف في تل الهوا وحي النصر بغزة، وفي شرق رفح والوسطى.

كما واصلت مدفعيته قصف قرب أبراج جحر الديك وأدى ذلك لأضرار واشتعال النيران، ووجود شهداء وإصابات في الاستهدافات.

أطلقت طائرات الاحتلال قنابل إنارة فوق أجواء قطاع غزة وبالتحديد مناطق النصر وبهلول والمقوسي وجنوب غرب المدينة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن النساء الحوامل في قطاع غزة تواجهن تحديات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية، جراء القصف الإسرائيلي،على المرافق الصحية والعاملين بالقطاع الطبي.

أشار بيان الصحة الفلسطينية إلى أن هناك 50 ألف امرأة حامل تواجه تحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية، وتم تسجيل 166 ولادة غير آمنة يوميًّا منذ بدء القصف، ومن المتوقع أن تلد 5500 امرأة الشهر المقبل في القطاع، ستواجهن التحديات ذاتها بكل تأكيد.

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية جميع دول العالم إلى ممارسة كل الضغط المطلوب فى كل المحافل الدولية لوقف العدوان الغاشم لسلطات الاحتلال، وفي كلمة له حذَّرَ هنية من أن العدوان الإسرائيلي سيُخرج المنطقة عن السيطرة.

وأصدرت 9 دول عربية بيانًا مشتركًا بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية والبحرين وعُمان وقطر والكويت والمغرب رفضَ أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة.

أدان البيان التهجير القسري وكذلك سياسة العقاب الجماعي، مطالبًا مجلسَ الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.



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