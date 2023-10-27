خطيب الجامع الأزهر: جرائم الصهاينة الإرهابية لم تحرك الضمير الإنساني

قال خطيب الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق أن جرائم الصهاينة على بشاعتها من قتل للأطفال والنساء والشيوخ وتدمير لأرض فلسطين الحبيبة وإجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم وديارهم والنزوح بحثا عن الأمن والأمان، كل هذه الجرائم لم تحرك الضمير الإنساني ولم تجد في العالم بأسره من يقف أمامها موقفا حازما .



أضاف خطيب الجامع الأزهر خلال خطبة الجمعة من منبر الجامع الأزهر الشريف. ان الأحداث الجارية هذه الأيام قد ينطبق عليها ما أخبر الله به في القرآن الكريم في قوله "ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا"، مبينا أن قوله تعالى "وجعلناكم أكثر نفيرا " إشارة إلى ما استطاعه الصهاينة من القدرة على استبكاء العالم وخداعه واستنفاره للالتفاف حول ما يريدون من تزييف للحقائق وارتكاب لجرائم إنسانية غير مسبوقة.



مشيرا إلى أن مصر أعلنت رفضها صراحة لكل ما يدبر لأهل غزة لإكراههم على ترك أرضهم، والإقامة عوضا عن ذلك في أرض سيناء وهي قطعة غالية من أرض مصر لها مكانتها وقداستها في تاريخ البشرية وفي قلوب المصريين.

القرآن الكريم يحوي الإخبار عن أحداث الماضي والمستقبل



ولفت خطيب الجامع الأزهر إن القرآن الكريم يحوي الإخبار عن أحداث الماضي والمستقبل، وإن الله تعالى أعلم بني إسرائيل بما سيقع على أيديهم من إفساد في الأرض، وهو معنى قوله -تعالى- "وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب"، مشيرا إلى أن الكرة الأولى لبني إسرائيل كانت بعد عهد سيدنا سليمان عليه السلام حيث عادوا للإفساد في الأرض بعد أن مكنهم الله فيها، وأقاموا لهم مملكة استمرت سبعين سنة؛ فاستحقوا بذلك العقوبة من الله، إذ سلط الله عليهم من عباده من يسومهم سوء العذاب.

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القافلة الدعوية التاسعة والمشتركة إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، من أجل الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية العقول من الأفكار الخبيثة والمضللة.

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه القافلة تأتى فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، ومتابعة وإشراف فضيلة وكيل الأزهر، وضمن استراتيجية الدولة في التوعية ووفق رؤية مصر ٢٠٣٠م وذلك من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر من أجل الحفاظ على الوعي المجتمعي، وحماية العقول من كل دخيل على مجتمعاتنا وثقافتنا.



أوضح د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني أن هذه القافلة تمتاز بالتنوع وأسلوب الطرح والعرض بما يسمح لها بالتواصل مع كافة الفئات العمرية وبالأخص الشباب، فهي منتقاة من أفضل الدعاة لبيان دور كل مواطن وبيان مسئوليته الأسرية والمجتمعية والوطنية، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار العام والعبور بمصرنا الحبيبة إلى برّ الأمان.