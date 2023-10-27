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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعد غياب 10 أشهر.. نوير يستعد للعودة إلى الملاعب

نوير
نوير

يستعد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل، أمام دارمشتاد يوم السبت في الدوري الألماني.

 

 غاب الحارس الألماني، عن الملاعب لمدة تزيد عن عشرة أشهر، بعد أن تعرض لكسر في ساقه، أثناء ممارسته التزلج بعد كأس العالم في قطر 2022.

 

 كان من المفترض أن يعود نوير في بداية الموسم الحالي، ولكن عودته تأجلت بسبب إجرائه لعملية جراحية، والآن أصبح مستعدًا للمشاركة مع الفريق من جديد.

 

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، يوم الجمعة أن نوير سيعود للعب مرة أخرى، مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

نوير 

 صرح توخيل في مؤتمر صحفي قائلًا: "إذا تمت الاستعدادات بنجاح في التدريبات، فسيشارك في المباراة يوم السبت".

 

 أضاف: "يتطلع نوير إلى المباراة وكذلك نحن، واثق من أن الكثير من الأشخاص الآخرين يشعرون بالحماس أيضا من أجل عودته".

 

آخر مشاركة لنوير على أرض الملعب:

 

في المباراة التي جرت في الأول من ديسمبر الماضي، أمام كوستاريكا ضمن بطولة كأس العالم قطر 2022، كانت تلك هي المباراة الأخيرة التي شارك فيها على أرض الملعب.

 

وكان آخر ظهور لـ مانويل نوير، بقميص فريق بايرن ميونخ، كانت أمام شالكة، والتي جرت يوم 12 نوفمبر 2022، التي انتهت بفوز الفريق البافاري 2-1.

نوير 

 يسعى نوير للعودة مرة أخرى، لحماية عرين المنتخب الألماني، في بطولة يورو 2024 التي تقام في بلاده، علمًا بأنه لعب 117 مباراة دولية. 

الجريدة الورقية