هجمات متبادلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان

تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله، اليوم الجمعة، شن هجمات عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان، بينما أكدت حركة المقاومة الإسلامية في الحزب اللبناني استهدافه موقع مسكاف عام الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة و"أسلحة مناسبة" ووقوع جرحى في صفوف الاحتلال.

ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على محيط بلدة علما الشعب، وأطلق رشقات رشاشة على أطراف بلدتي العديسة وميس الجبل في القطاع الشرقي.

كما تعرضت منطقة مسكاف عام مقابل بلدة العديسة لإطلاق نار من الطرف الإسرائيلي.

وفي المقابل، أعلن حزب الله استهداف موقع الصدح الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة و"أسلحة مناسبة" وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال.

وقال إن الهجوم الذي قامت به عناصرها بعد ظهر اليوم، أدى إلى تدمير جزء كبير من منشآت الموقع العسكري وتجهيزاته من المعدات.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان بشكل يومي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر الحالي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتثور مخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب حقيقية متعددة الأطراف، على وقع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.



لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا