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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الفلسطينية تستنكر الفشل الدولي في تأمين دخول الاحتياجات الإنسانية إلى غزة

أهالي غزة
أهالي غزة

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، الفشل الدولي في تأمين دخول جميع الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة المنكوب. 

 

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فلسطين تُحذر من استغلال حرب غزة بارتكاب مجازر في الضفة الغربية

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فلسطين ترد بقوة على التشكيك الأمريكي في أعداد الشهداء بقطاع غزة

 أدانت الوزارة - في بيان صحفي - استمرار العدوان الإسرائيلي المدمر على الشعب الفلسطيني لليوم الـ21 على التوالي، بما يخلفه من شهداء وجرحى وتدمير هائل وغير مسبوق في القطاع، وتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المواطنين المدنيين من تشريد وتجويع ونزوح تحت قصف الطائرات المدمر. 
 نددت الوزارة بجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والقوانين الاستعمارية العنصرية التي تسهل قتل الفلسطينيين وتضيق الخناق عليهم، وتزيد العقوبات الجماعية بحقهم لدفعهم نحو الهجرة وترك أوطانهم. 
 طالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان واحتياجات وحقوق المدنيين في ظل العدوان.. مؤكدة مُجددًا أن المطلوب هو الوقف الفوري للعدوان، وكف يد الاحتلال الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني وحقوقه. 
 

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