وزير الشباب والرياضة يفتتح وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

بعد توقف دام أكثر من ١٠ سنوات ..

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية، بعد توقف دام أكثر من ١٠ سنوات بعد إخلاء مقرها من استاد الإسكندرية، حيث تم تخصيص مكان لها بالمدينة الشبابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كل المستلزمات لها، مشيراً إلى أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليها، والعمل علي تحويل وحدات الطب الرياضى إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية. وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

وأشار "صبحي" إلى ضرورة التوسع في انتشار خدمات الطب الرياضي، وأهمية مستشفيات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.

وتتكون وحدة الطب الرياضي من حجرتين حجرة كشف باطنة وقلب وعلاج طبيعي وتحتوي على أجهزة علاج طبيعي وجهاز رسم قلب، وتحتوي الغرفة على 3 حجرات جلاسات علاج طبيعي، وحجرة الكشف

تحتوي الغرفة الثانية على أجهزة القياسات البدنية والفسيولوجية وأدوات التاهيل الرياضي.

وتم تطوير الأجهزة والمنشآة من ميزانية الطب الرياضى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وقد حققت الوحدة خلال التشغيل التجريبى إيرادات متميزة فى أول أيام عملها.

حضر الافتتاح الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية، الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية، أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة، الدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، شاهيناز ممدوح مدير عام المدن الشبابية بالدلتا، الدكتور أبو عوف عامر مدير المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.