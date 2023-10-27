بتاجر في المخدرات..حبس سمسار متهم بغسيل 110 ملايين جنيه 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسيل الأموال من خلال الإتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه إليه.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط سمسار قام بغسـل 110 ملايين جنيه حصيلة إتجاره في المواد المخدرة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سمسار لقيامه بغسـل 110 ملايين جنيه تقريبًا متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة بمطروح.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات والمحلات التجارية والأراضي).

هذا وقدرت حصيلة تجارة المتهم من المواد المخدرة إلى نحو 110 ملايين جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي السابق تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة شاب قي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الجيزة.

وكان قد لقي شاب مصرعة ، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين في منطقة الطالبية، بمحافظة الجيزة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية إشارة من غرفة النجدة بوفاة شخص في مشاجرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثمان شاب يدعى "عبدالرحمن.ح، 20 عاما.

وبالفحص والتقنين تبين أن المجني عليه لقي حتفه علي يد آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على متهم بانتحال صفة مستشار إعلامي لرئاسة الجمهورية من خلال تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الجيزة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل أنشأ عددًا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، انتحل فيها صفحة المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية.