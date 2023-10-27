حبس منتحل صفة مستشار إعلامي لرئاسة الجمهورية 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم المنتحل صفة مستشار إعلامي لرئاسة الجمهورية 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك في الاتهامات الموجه له.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على متهم بانتحال صفة مستشار إعلامي لرئاسة الجمهورية من خلال تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الجيزة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل أنشأ عددًا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، انتحل فيها صفحة المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية.

وكشفت التحريات عن تواجد المتهم فى كمبوند شهير بمدينة أكتوبر،

وكان قد تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، بضبط بلال. ع عاطل ويبلغ من العمر 37 سنة داخل كمبوند شهير، وبحوزته مبلغًا ماليًّا 1680 جنيهًا، وبطاقة دفع إلكترونى البنك الأهلى، وذلك لقيامه بإنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعى، ينتحل فيها صفة المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية.

وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة وتولت التحقيقات.

وفي واقعة آخرى قررت النيابة العامة حبس متهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الجيزة.

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة ضبط زوجين وبحوزتهما عدد 10 طرب حشيش وبيعيهم في منطقة بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لكتابة تفصيل واف عنها بشكل مفصل.

وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمن بالجيزة من القبض على زوجين وبحوزتهما عدد 10 طرب حشيش، لترويجهم على زبائنهما ببولاق الدكرور.

البداية بورود معلومة لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بقيام زوجين بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من مناطق مختلفة، بهدف ترويجها على عملائهما في منطقة بولاق الدكرور.

أكدت تحريات المباحث صحة المعلومات الواردة، وتم ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها عدد 10 طرب حشيش قبل ترويجها على عملائهما، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سرقة مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بالجيزة.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة من مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وكائنة بدائرة القسم).