حبس المتهمين بإلقاء فرد أمن من أعلى عقار يدار السلام

قررت نيابة دار السلام، حبس المتهمين بقتل فرد أمن، بإلقاء جثته من أعلى عقار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان تعاطيهما للمخدرات.

تبيَّن من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، وجود كسور بسائر الجسد، وكدمات، وتهشم بالجمجمة ونزيف حاد أدى الي الوفاة، وصرَّحتْ النيابة بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة.

كشفت التحقيقات، أن المتوفى يعمل فرد أمن سابق بأحد المراكز التجارية بمحافظة الجيزة، وعُثر بين طيات ملابسه على "هاتفه المحمول"، وتبين حضوره لزيارة أصدقائه المقيمين بأحد الطوابق بالعقار ذاته.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين – سيدة)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإلقاء المجنى عليه من شرفه شقة بالعقار محل الواقعة بسبب خلافات مالية بين المتوفى والمتهمين المذكورين.

إذْ قاما باستدراجه إلى الشقة محل البلاغ، واحتجازه بداخلها ومطالبته برد مبلغ مالى سبق تحصله عليه منهما، وقرر لهما بعدم قدرته على رده فحدثت بينهم مشادة كلامية فقاما بالتعدى عليه بالضرب وحمله وإلقائه على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.