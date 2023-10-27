مصر: تحقيقات عاجلة للوقوف على ملابسات حادث سقوط الصاروخ في طابا

قالت وسائل إعلام مصرية: إن السلطات المصرية تجري تحقيقات عاجلة للوقوف على ملابسات حادث سقوط الصاروخ في طابا، حسبما أفادت “سكاي نيوز العربية” في نبأ عاجل.

سقوط الصاروخ في طابا:

أضافت وسائل إعلام مصرية، إن الصاروخ الذي سقط في طابا أصاب مبنى الإسعاف والسكن المخصص لإدارة مستشفى المدينة.

وفي المقابل، قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ ضربات باستخدام طائرات إف-16، استهدفت مستودعات أسلحة في سوريا، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

وأضاف البنتاجون، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بضرب منشأتين في سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات مدعومة من طهران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات ضد الأمريكيين وستدافع عن مصالحها.