بيان عاجل من المتحدث العسكري بشأن حادث طابا

قال العقيد أ ح/ غريب عبدالحافظ غريب، "المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة"، في بيان رسمي له، اليوم، حول واقعة طابا "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار، مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة، الموافق 27 / 10 / 2023، بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا".

التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية:

أضاف المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.. "أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد (6) أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".