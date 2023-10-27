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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيان عاجل من المتحدث العسكري بشأن حادث طابا

بوابة الوفد الإلكترونية

قال العقيد أ ح/ غريب عبدالحافظ غريب، "المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة"، في بيان رسمي له، اليوم، حول واقعة طابا "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار، مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة، الموافق 27 / 10 / 2023، بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا".

التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية:

 أضاف المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.. "أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد (6) أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

 

بيان عاجل من المتحدث العسكري بشأن حادث طابا
الجريدة الورقية