اليوم: وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان ثلاثة مساجد

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ثلاثة مساجد اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023م، في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بانتصارات أكتوبر المجيدة .

المساجد المقرر افتتاحها



1. مسجد الصديق - نويبع.

2. مسجد البحراوي - نويبع.

3. مسجد سرابيط الخادم - أبو زنيمة.



كما يسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادات ضمان الجودة والاعتماد من الفئة (أ) لأربعة مساجد بجنوب سيناء هي:

1. مسجد الصحابة - شرم الشيخ.

2. مسجد المصطفى - شرم الشيخ.

3. مسجد الروضة - الطور.

4. مسجد الهدى - دهب.



ويكرمان المتميزين في الأداء الوظيفي بمحافظة جنوب سيناء وهم:

1. الشيخ/ محمد علي محمد الشاذلي.

2. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب.

3. السيدة/ عزة محمود عزمي فرغل.

إقامة المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي





تنظم وزارة الأوقاف المصرية المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية للمرة الأولى بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جدير بالذكر أنه قد تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي على النحو التالي:



الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 35 عامًا.



الجائزة الأولى: مليون جنيه.

الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 12 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه .

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 40 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.

