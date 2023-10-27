محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا في البطولات القارية

سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفًا في فوز فريقه على تولوز بالدوري الأوروبي، ليحقق إنجازًا تاريخيًا مساء أمس الخميس، ويتخطى الأسطورة الفرنسية تيري هنري.

صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا:

حقق ليفربول الفوز بخمسة أهداف على تولوز، وسجل محمد صلاح هدفًا رائعًا للغاية في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في المسابقات الأوروبية بقميص فريق إنجليزي، متخطيًا تييري هنري أسطورة أرسنال.

بهدف صلاح في تولوز يكون وصل إلى 43 هدفًا بجميع المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول، متخطيًا هنري الذي سجل 42 هدفًا حتى اعتزاله.

رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب أندية المجموعة السادسة بفارق 5 نقاط عن سانت خيلويزي، صاحب المركز الثاني.

فيديو هدف صلاح التاريخي في تولوز