الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والسلام في وطنه

قال موسي فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، انه استقبل أول أمس، مجموعة السفراء العرب الذين أشادوا بموقف الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالحرب المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد موسي فقيه في اللقاء مجددًا أن الاتحاد الأفريقي لا يزال ثابتًا في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والسلام في وطنه.

وأشار إلى أن موقفه نابع من واجب يحتم عليه الالتزام به في ظل الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى لقائه الأخير الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته بقمة القاهرة للسلام التي انعقدت يوم ٢١ أكتوبر الجاري، والذي أكد خلاله على اعتزازه بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

وقد أشار السفير محمد جاد سفير مصر في إثيويبا ورئيس بعثتها في المنظمة إلى أن الاجتماع شهد توجيه السفراء العرب الشكر والتقدير لموقف الاتحاد الأفريقي الداعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة التحرك العاجل وتضافر الجهود مع الاتحاد الأفريقي من أجل احتواء الأزمة المتفاقمة ووقف التصعيد العسكري في قطاع غزة وتيسير نفاذ المساعدات الانسانية بشكل فوري، كما تم التشديد على أهمية العمل الجماعي لمعالجة جذور الصراع وإعادة إحياء عملية السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

IMG-20231027-WA0005

IMG-20231027-WA0003

IMG-20231027-WA0004

IMG-20231027-WA0001

IMG-20231027-WA0000