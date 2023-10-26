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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيورنتينا يحقق انتصاره الأول بسداسية في تشوكاريتشكي بدوري المؤتمر الاوروبي

فيورنتينا
فيورنتينا

حقق فريق نادي فيورنتينا الانتصار على نظيره فريق تشوكاريتشكي الصربي بستة أهداف دون مقابل، في المواجه ةالتي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد أرتيميو فرانكي "فلورنسا"، ضمن مواجهات الجولة الاولى من مباريات دوري المؤتمر الاوروبي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

فيورنتينا يحقق انتصاره الأول بسداسية في تشوكاريتشكي

شهد الشوط الاول تسجيل 3 أهداف للاعبي فيورنتينا ضد منافسهم الصربي وسجل الاهداف كل من لوكاس بيلتران "هدفين" في الدقائق 6 و10، وأضاف جوناثان أيكوني الهدف الثالث في الدقيقة 29 من النصف الاول باللقاء.

وشهد الشوط الثاني 3 أهداف أيضًا سجلها كل من ريكاردو سوتيل في الدقيقة 65 ولوكاس مارتينيز في الدقيقة 73 واختتم اللاعب ماكسيم لوبيز التهديف في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

أشهر الحكم كريسوفالانتيس تيولي 3 بطاقات ملونة اليوم كانت جميعها ضد لاعبي الفريق الصربي، من بينها بطاقة حمراء في الدقيقة 36 من الشوط الأول كانت على اللاعب لوكا سوبوتيتش.

منافسة قوية في مجموعة فيورنتينا بدوري المؤتمر

بتلك النتيجة يرفع نادي فيورنتينا رصيده إلى 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن أندية فرينكفاروزي وجينك البلجيكي حيث يمتلك كلا الفريقين 5 نقاط أيضًا، ويأتي فريق تشوكاريتشكي الصربي في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

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