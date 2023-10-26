ندوة لطرح الخطة الاستثماريه للعام الحالي ومقترح العام القادم لمركز دشنا بقنا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا اليوم الخميس اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي٢٠٢٥/٢٠٢٤، جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة قاسم والحسيني ورؤساء الوحدات المحلية القرويه ومديري هيئات المرافق المتنوعة، وعدد من الأجهزة التنفيذية.منظمات المجتمع المدني واعضاء المنتدى الاقتصادى.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها وتوجيهات السيد الاستاذ عبد اللاه الخبير رئيس المركز ، والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمركز وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلى التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع.

واستعرض رئيس المركزالمستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء والمحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل المحافظة على مستوي برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء المواطن.

وشدد الخبير على أن تكون النسبة الأكبر من الموازنة الجديدة لصالح عمليات الرصف وتطوير كورنيش دشنا وتركيب الانتر لوك .

وأكد رئيس المركز أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، وإنشاء المجزر الآلي وتدعيم قطاع الكهرباء بقطع غيار وكشافات ليد وأعمدة جديدة والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أهم احتياجاتهم.