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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرموش يسجل الهدف الثالث لـ آينتراحت في هلسنكي بدوري المؤتمر الأوروبي

عمر مرموش
عمر مرموش

سجل النجم المصري عمر مرموش هدف آينتراخت فرانكفورت الثالث في شباك فريق هلسنكي الفنلندي، بالمواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد دويتشه بانك بارك، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري المؤتمر الاوروبي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مرموش يسجل الهدف الثالث لـ آينتراحت في هلسنكي 

هدف عمر مرموش جاء في الدقيقة 30 من الشوط الاول من اللقاء أمام نادي هلسنكي الفنلندي، وهو الهدف الثالث الذي يقرب النادي الالماني من تحقيق الانتصار الثاني في دوري المؤتمر الاوروبي.

سجل اهداف آينتراخت فرانكفورت الالماني كل من إيريك جونيور دينا في الدقيقة 12 عن طريق ضربة جزاء، وأضاف روبن كوخ الهدف الثاني في الدقيقة 27 من نفس الشوط قبل ان يسجل عمر مرموش الهدف الثالث قي الدقيقة 30 

مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرنكفورت أمام هلسنكي:-

حراسة المرمى: جينس جراهل.

في خط الدفاع: هرفويي سمولتشيتش - روبن كوخ - نيلز نكونكو.

في خط الوسط: ماريو جوتزه - إيريك إبيمبا - إلياس السخيري - فارس شعيبي.

في خط الهجوم: عمر مرموش - لوكاس سيلفا - أنسجار كناوف.

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