نجوم تدعم فلسطين بالأغاني ..آخرهم سمسم شهاب

يتضمن عدد كبير من النجوم والمشاهير مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك عقب الضربات القوية الذي يتلقها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ،إذ شارك مطربون من خلال طرح أغنيات للشعب الفلسطيني، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد أبرز الأغنيات.

سمسم شهاب

وأعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب عن استعاده لطرح أغنية جديدة، للشعب الفلسطيني.

وكتب سمسم شهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، الأحد، قائلا:"جمهوري الكريم، لقد تم تنفيذ عمل فني بالتعاون مع العبقري عماد عبيد، والمايسترو شريف حمدان".

واستكمل حديثه قائلا:"العمل مساندة لـ شعب فلسطين الحبيب أشقائنا وأهلنا، العمل يليق بحضراتكم كما عودتكم، لأنى لا أعمل إلا مع الفنانين المحترمين فقط ولن أعمل مع غير المحترمين وأؤكد لن أتعامل مع غير المحترمين، الكل يعلم أنى احترم الجمهور وأحترم الجميع ولا اعمل إلا مع أولاد الناس فقط الشبعانين".

واختتم حديثه قائلا:" الإغنية سيتم طرحها بأسرع وقت بأمرالله، يارب تنول اعجابكم، رغم مرض زوجتى وما أعيشه من أوقات صعبة، قررت أن أقدم واجبي نحو إخوتى وأهلى وأبناء دمى في فلسطين".

محمد ثروت بـ القدس عربية

أعلن المطرب الكبير محمد ثروت عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان على قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحي.

ونشرمحمد ثروت عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أغنيته القدس عربية، معلقا: "القدس عربية، عربية اللغة وعربية الهوية، ومنبع الأديان، مين اللي سكت الكنائس والأذان، مين اللي زرع الأرض بالأحزان، جاوبني يا إنسان، كل الدعم والحب لإخواننا وأبنائنا في بلدنا الشقيق فلسطين.

أغنية القدس عربية غناء المطرب الكبير محمد ثروت، وكلمات الشاعر العظيم عبد الرحمن الابنودي، وألحان الموسيقار جمال سلامة.

على الحجار بـ" من فوقنا من سابع سما"

أطلق الفنان على الحجار، أغنية "من فوقنا من سابع سما"، تضامنا مع فلسطين، الذي يتعرض لجرائم إبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، دخلت يومها العاشر.

ديانا كرازون بـ الشعب البطل

طرحت المطربة ديانا كرازون أغنية بعنوان الشعب البطل دعما لأهل فلسطين فى أزمتهم الحالية مع الاحتلال الإسرائيلي

وطرحت ديانا الأغنية من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات سائد العجيمي وألحان محمد بشار ومن توزيع خالد مصطفى.

أحمد سعد بـ غصن الزيتون

طرح النجم أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "غصن الزيتون"، وأهداها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبر أحمد سعد عن دعمه لشعب فلسطين بأغنيته الجديدة التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

أغنية أحمد سعد الجديدة "غصن الزيتون" من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، ألحان محمدي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وتقول كلمات أغنية "غصن الزيتون" "غصن الزيتون بدل ما بيغطينا دا متغطى دم.. والطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل ألف هم.. داير بيكتب على الحيطان أرضي أهم.. والأقصى نادى وصوته في نبرة ألم.. وما بين شهيد وما بين جريح بكى محمد والمسيح.. القدس راجعة لأهلها"