كولر: لدي ثقة في اللاعبين علي التأهل لنصف نهائي السوبر الافريقي

أبدي السويسري مارسيل كولر إستعدادة للمواجهة المرتقبة أمام نظيره سيمبا التنزاني التي تجمعهما غدا الثلاثاء علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي السوبر الافريقي.

وقال كولر إن الفريق سيخوض مباراة غدًا على أرضه ولديه ثقة كبيرة في اللاعبين لتحقيق الهدف الأساسي وهو التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وأنه تحدث مع اللاعبين في الأمور الفنية خلال محاضرات الفيديو.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته قائلاً: «الدوري الإفريقي يضم أفضل ٨ فرق في قارة إفريقيا، ونسعى إلى تقديم مباراة قوية غدًا، لا سيما أن جميع الفرق المشاركة متقاربة في المستوى، وأن الأهلي يسعى إلى تحقيق هدفه بالتأهل إلى نصف النهائي خلال مباراة سيمبا غدًا».

السعة الكاملة لاستاد القاهرة ..

كانت إدارة الأهلي ، قد تقدمت بطلب الساعات الماضية ، إلى السلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني

ويأتي ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي في دعم الأشقاء بفلسطين في ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.