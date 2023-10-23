الثلاثاء.. جامعة الأزهر تنظم معرضًا للكتاب بتخفيضات كبيرة

تنظم جامعة الأزهر معرضًا للكتاب بتخفيضات كبيرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب غدًا الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 م.

وأوضح الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة ان المعرض يقام بالمكتبة المركزية للجامعة في داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر، مشيرا إلى أن المعرض يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بداية من غد الثلاثاء 24 اكتوبر الجاري وحتي يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر القادم.

عقد المعارض التي تتضمن معروضات ثقافية هائلة

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

وأكد رئيس جامعة الأزهر حرص الجامعة على عقد هذه المعارض التي تتضمن معروضات ثقافية هائلة بهدف تأهيل الطلاب ورفع مستواهم العلمي والثقافي علي مدار العام الدراسي.

وأضاف رئيس الجامعة أن رؤية الجامعة تتضمن التوسع في تنظيم تلك المعارض خلال المرحلة المقبلة في مختلف كليات جامعة الازهر بالقاهرة والاقاليم.