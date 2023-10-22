أجرى الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، جولة تفقدية داخل المطبخ المركزي لطهي الوجبات بالمدينة الجامعية الطالبات بأسيوط ، وذلك للاطمئنان على التغذية المقدمة للطالبات، وكذا للوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء، حيث تأكد فضيلته بنفسه من مدة نضج الطعام و مطابقته لمقايس الجودة المتعارف عليها، مشدداً على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، والاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأماكن حفاظا على صحة الطالبات.

وأشاد عبدالمالك، بالمجهود المبذول من إدارة المدن الجامعية للبنين والبنات وجميع العاملين بالمدينتين، لتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب داخل المدن الجامعية.

ورافقه الدكتور أحمد يوسف عضو المكتب الفني وحنان عبدالحميد مديرة المدينة الجامعية للطالبات

وحرص الدكتور محمد عبدالمالك، على الاطمئنان على ضمان جودة وسلامة تغذية الطالبات في المدينة الجامعية الطالبات بأسيوط، مؤكداً أهمية الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لضمان صحة الطالبات وضيافتها في بيئة صحية ونظيفة.

وتفقد الدكتور عبدالمالك أيضًا وقت نضج الطعام المقدم للطالبات للتأكد من جودته ومطابقته لمقاييس الجودة المعتمدة. كان يولي اهتمامًا كبيرًا لكي يتأكد بنفسه من أن الطعام يتم طهيه بشكل صحي وطبخه بشكل مناسب.

وأشار إلى أن توفير تغذية صحية ومتوازنة للطالبات يعد أمرًا أساسيًا لتعزيز صحتهم وتحسين أدائهم الأكاديمي. كما أوضح أن العناية بالنظافة والتعقيم المستمر يعتبران أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة للحفاظ على صحة الطالبات.

على مدار الجولة التفقدية، شدد الدكتور عبدالمالك على أهمية دور فريق العمل في تحقيق وضمان جودة التغذية والنظافة. وأكد على ضرورة اتباع المعايير والاشتراطات الصحية في إعداد الوجبات ونقلها بشكل آمن وصحي.

يعد الدكتور عبدالمالك رائدًا ومثالا يحتذى به في الاهتمام بصحة الطلاب وتوفير بيئة جامعية صحية وملائمة لهم. من خلال مثل هذه الجولات التفقدية، يُظهر الدكتور التزامه الراسخ بتحسين الخدمات والرعاية المقدمة للطلاب، ويُعزز الثقة والارتياح لدى الطالبات وأولياء الأمور.

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد المدينة الجامعية للبنات ويشيد بإدارة المدن

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد المدينة الجامعية للبنات ويشيد بإدارة المدن

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد المدينة الجامعية للبنات ويشيد بإدارة المدن