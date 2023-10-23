الإثنين 23 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين وزيري الخارجية السعودي والسوري حول التصعيد العسكري في غزة

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله

حث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.

txt

المالية: صرف رواتب موظفي السعودية لشهر أكتوبر قبل موعدها

txt

اعرب مهام تخصصات وظائف وزارة الطاقة السعودية 1445(تفاصيل)

txt

الرابط الرسمي للتقديم في وظائف وزارة الطاقة السعودية 1445

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن الجانبين أكدا أهمية إيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويخفف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال  العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مواد متعلقة

السعودية: نتمسك بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 (فيديو)

السعودية: تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه (فيديو)

السعودية تنافس انجلترا على استضافة كأس العالم للسيدات 2035

السعودية تجدد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أسعار الذهب اليوم في السعودية ترتفع بشكل زهيد
الجريدة الورقية