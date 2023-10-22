اعرب مهام تخصصات وظائف وزارة الطاقة السعودية 1445(تفاصيل)

تصدرت وظائف وزارة الطاقة السعودية 1445، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأحد، بعدما أعلنت عن توافر عن أكثر من 60 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلي في مختلف مناطق المملكة.

أبرز التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الطاقة السعودية 1445 :

-سكرتير

– هندسة.

-مستشار قانوني

– اقتصاد.

- إدارة أعمال.

- اقتصاد طاقة.

- علوم حاسب.

- علاقات عامة.

- تقنية معلومات.

- اقتصاد سياسي.

- نظم معلومات إدارية.

- أو ما يعادلها.

سكرتير:

يساعد في أنشطة تقديم الدعم الفني والإداري للمدير المباشر من خلال تنسيق الاجتماعات وتقديم جميع الأعمال المتعلقة بالسكرتارية والأعمال المكتبية والمخاطبات.

مستشار قانوني:

يطبق عمليات إعداد نماذج العقود والاحتفاظ بها، وكذلك العمل كخبير مختص أثناء تطوير العقود والاتفاقيات الخاصة وفقاً لاحتياجات العمل وحل النزاعات مع المقاولين.

يعد أنشطة تحديد معايير عملية التعاقد في الوزارة ومراجعة ما يحال من عقود إلى الوكالة وإبداء الرأي القانوني في بنودها المختلفة وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.

ينفذ آلية المراجعة المناسبة للعقود للحدّ من المخاطر القانونية المحتمل أن تتعرض وزارة الطاقة لها.

يشارك في إبداء الرأي القانوني حيال المشاكل النظامية أثناء تنفيذ العقد.

أخصائي أول اتصالات إدارية:

يساهم في القيام بكافة أعمال الاستلام والمراجعة والتدقيق والفرز والتوثيق والتسليم لكافة المعاملات الواردة والصادرة غير السرية بما في ذلك الواردة من الجهات الحكومية والمنظومة والمواطنين بالإضافة الى الجهات الخارجية (وزراء- منظمات-هيئات) سواء عبر وزارة الخارجية او بشكل مباشر.

يساهم في استقبال ومراجعة وتدقيق وفرز وتوثيق المعاملات الواردة والصادرة، من جميع الجهات، و التي يتم استلامها ورقياً او الكترونياً او عبر الفاكس ومراجعتها والتأكد من مرفقاتها، وتصدير المعاملات الموقعة من الوزير وإرسالها ورقيا او الكترونيا وتوثيق استلامها من قبل الجهات الموجهة لها هذه المعاملات.

يساهم في عرض المعاملات الواردة، وتوثيق التوجيهات وإبلاغها ومتابعة تنفيذها.

مراقب ميداني ( منطقة مكة المكرمة - مدينة جدة) :

مراقب ميداني ( نساء و رجال ) في مدينة جدة

ينسق ويجمع تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة .

يدعم عمليات التفتيش الميداني وسحب العينات من المنتجات البترولية المتواجدة في المنشآت والمواقع ومحطات الوقود .

ينسق الخدمات اللوجستية لنقل وارسال عينات المنتجات البترولية إلى المراكز والمختبرات المعتمدة

ينسق ويجمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج .

يساعد في أنشطة ضبط المخالفات المنصوص عليها في نظام التجارة بالمنتجات البترولية أو نظام الغاز الجاف وغاز البترول المسال للاستخدامات السكنية والتجارية، والأنظمة التي تنظم ملكية محطات الوقود أو تشغيلها، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر .

وأوضحت أن التقديم على هذه الوظائف المعلن عنها متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).