المالية: صرف رواتب موظفي السعودية لشهر أكتوبر قبل موعدها

رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية من اكثر الموضوعات بحثًا اليوم بالتزامن مع إعلان وزارة المالية السعودية، عن القيام بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر أكتوبر الجاري، قبل موعدها المتعارف عليه وهو يوم 27 من كل شهر ميلادي.

وأعلنت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني أن رواتب الموظفين بالدولة سوف يتم إيداعها قبل موعدها بيوم ليكون يوم الخميس المقبل الموافق 26 أكتوبر، وذلك لموافقة يوم الصرف مع الإجازة الرسمية الاسبوعية للبلاد "يوم الجمعة".

يذكر أن وزارة المالية تعمل على تقديم موعد إيداع رواتب موظفي الدولة يوم إذا صادف يوم الإيداع يوم الجمعة، أو ترحيل موعد الصرف يوم ليكون الأحد بدلًا من السبت لأنه يصادف أيضًا اليوم الثاني للإجازة الأسبوعية الرسمية للمملكة.

صرف رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية 2023

وكانت وزارة المالية أعلنت عن مواعيد إيداع رواتب عام 2023 مع بداية العام، والذي جاء على النحو التالي:

وزارة المالية تصدر الدليل الاسترشادي لتصميم وتنظيم برنامج إدارة الالتزام

وفي سياق أخر أعلنت وزارة المالية الدليل الاسترشادي لتصميم وتنظيم برنامج إدارة الالتزام، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، وذلك في إطار سعيها إلى نشر الوعي والمعرفة حول إدارة الالتزام.

ونشرت الوزارة بيان بالدليل عبر موقعها الإلكتروني والذي جاء كالتالي:" في إطار سعيها إلى نشر الوعي والمعرفة حول إدارة الالتزام، أصدرت وزارة المالية الدليل الاسترشادي لتصميم وتنظيم برنامج إدارة الالتزام الذي يوضح الخطوات الرئيسية الواجب على الجهات اتباعها عند بناء برنامج إدارة التزام متكامل يساعد في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويحافظ على سمعتها ومكانتها".

رابط الدليل الاسترشادي لتصميم وتنظيم برنامج إدارة الالتزام

وتابعت الوزارة في بيانها أن الدليل الذي يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الالتزام يركز على جميع المراحل الرئيسية اللازمة لتصميم وتنفيذ والمحافظة على برنامج إدارة الالتزام، وتحديد متطلباته التنظيمية ومواكبة أي تحديثات أو تغييرات قد تطرأ عليها، وذلك بهدف مساعدة الجهات في إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشكل الفعّال، إضافةً إلى تحفيز وتوجيه منسوبيها والمسؤولين فيها على تبني مبادئ وثقافة الالتزام عند تنفيذ الأعمال واتخاذ القرارات، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة وحمايتهم من العواقب التي قد تنتج عن تنفيذ هذه الممارسات، وتجدر الإشارة إلى أن آلية تطبيق الإرشادات قد تختلف من جهة إلى أخرى وذلك حسب طبيعة حجم كل جهة ونطاق عملها، لذلك من الضروري أخذ ذلك بعين الاعتبار خلال عملية تصميم وتنفيذ والمحافظة على برنامج إدارة الالتزام، من أجل تمكين الجهة من تطبيق عمليات إدارة الالتزام بالشكل السليم، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بها.

ووضعت الوزارة رابط الدليل لكل من يرغب في الاطلاع عليه .. https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Documents/%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85%20%d9%88%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%20%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac%20%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85.pdf