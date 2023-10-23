جامعة جنوب الوادي تُشارك بفعاليات مؤتمر "تعزيز الابتكار"

شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بمؤتمر (تعزيز الابتكار من أجل التنمية المستدامة) في إطار ختام المرحلة الثانية من برنامج مسار الذي تنظمه مؤسسة انروت بالتعاون مع السفارة الهولندية.

بمشاركة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والسفير بيتر موليما سفر مملكة هولندا بالقاهرة والدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي وهاني السلاموني العضو المنتدب لمؤسسة انروت و ممثلي جامعات الاقصر و أسوان .

وأشار رئيس الجامعة أن هذه الفاعلية تأتي في اطار انشطة مشروع مسار الذي تنفذه مؤسسة انروت بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية لتعزيز ريادة الاعمال و احتضان المشروعات الهادفة للطلاب و الخريجين وعرض قصص نجاح لعدد من الشركات الناشئة .

وتحدث رئيس الجامعة خلال الفاعلية عن اوجه التعاون بين جامعة جنوب الوادي و مؤسسة انروت في برنامج مسار مشيرا إلى إقامة العديد من الدورات التدريبية و عمل حاضنة اعمال لدعم الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمؤسسة انروت مؤكدا وجود آفاق رحبة لمزيد من التعاون المشترك.

