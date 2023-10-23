ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 222 أسيرًا

رفع الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 222، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق أن العدد يبلغ 212.

عناصر كتائب القسام

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "العدد المؤكد للأسرى الإسرائيليين في غزة هو 222، بينهم 200 بأيدي عناصر كتائب القسام، ونحو 30 بأيدي فصائل أخرى".

وأضاف البيان أن "إسرائيل تسعى إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين عندما تتاح الفرصة لذلك".

وذكر الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن "22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي" حتى الآن.

وفيما يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يراقب للتأكد من عدم حصول حماس على المساعدات الخاصة بغزة ومستعدون لتصعيد العمليات لمنع ذلك".

المسلحين في غزة

وأضاف أن "المسلحين في غزة يحتشدون لنصب كمائن للتوغلات الإسرائيلية، وإسرائيل تقصف نقاط التجمع".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "قوات برية نفذت مداهمات محدودة في غزة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن".