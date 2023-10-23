غدًا.. إعادة محاكمة متهمي اللجان الإعلامية للإخوان

تستأنف غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة "محمد أبو زيد محمد" شريك القيادي الإخواني حمزة زوبع و15 متهما آخرين في قضية اللجان الإعلامية للإخوان.

أحالت النيابة، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بالانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى وتمويل الإرهاب.

وكشف أمر الاحالة أن من أبرز الاتهامات للمتهمين، أنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كلا منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

حبس عامل بمحل أجهزة كهربائية في الموسكي بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي



أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بحبس عامل بمحل أجهزة كهربائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى.

تبين من خلال التحريات أن المتهم يعمل بمحل أجهزة كهربائية ويتاجر في العملة خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذ من محل أجهزة كهربائية مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع، حيث تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، واعترف بحيازته لها بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى.