هددها بنشر صور خاصة.. قرار جديد بشأن محاكمة متهم بابتزاز زوجته

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، قرارًا بتأجيل محاكمة متهم بتهديد زوجته بنشر صور خاصة للضغط عليها لعودتها إلى عصمته، لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

التحقيقات كانت كشفت أن المتهم "مجدي. م" هدد زوجته المجني عليها "شيماء. أ" كتابة بإفشاء أمورا خادشة وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب عودتها الي عصمته والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية.

السيطرة على حريق داخل منزل في أبو النمرس



نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة المنوات فى أبو النمرس، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أبو النمرس، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في سياق آخر، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 أخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعدد من الموتوسيكلات بمحور الضبعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعدد من الدراجات النارية أعلى محور الضبعة اتجاه أكتوبر.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

فيما تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب بطعنة نافذة على يد آخر في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين الضحية والمتهم بسبب خلافات بينهما، على إثرها استل (سكينا) وانهال عليه بتسديد طعنة له، وسقط قتيلا في الحال.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي احمد ر، مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

بعمل التحريات تبين أن شابا وراء ارتكاب جريمة قتل لهذا الشاب بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.