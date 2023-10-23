قتلوا ورموا في حديقة موالح ..قرار في محاكمة 14بقتل شخص وإصابة 9في القليوبية

شهدت الدائرة السابعة، بمحكمة جنايات بنها ، قضية محاكمة 14 متهما بقتل شخص وإصابة 9 آخرين، وقد أجلت هيئة المحكمة محاكمة المتهمين لجلسة اليوم الرابع من دور نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.



ويذكر أن جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1159 لسنة 2020 جنايات كفر شكر والمقيدة برقم 464 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن كل من " سعيد س.م" 32 سنة مقيم أبو نجاح مركز الزقازيق ، " محمد ا. م" 21 سنة، " السيد ج. م"، " مصباح م.ع"، " إكرامي ج.أ" 34 سنة، فني، ومقيم كفر مروان، " محمد ع.م" 42 سنة، " عمرو ع.م" 33 سنة، " أحمد ع.م" 38 سنة، " محمد ف.ا" 29 سنة حلاق ومقيم الزمرونية، " أحمد م.ا" 25 سنة، عامل، " موسى أ.م" 32 سنة، " سمير ا.أ" 30 سنة، " محمد ح.ع" 24 سنة مبيض محارة، " إبراهيم ع.إ" 42 سنة سائق وجميعهم مقيمين مقيم البقاشين.



وأن المتهمين من الأول الى الخامس قتلوا عمدا المجني عليه "ياسر إبراهيم محمد عبد الجواد" مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا وجوده به "حديقة موالح" وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبه فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق حال وجود المتهمين من الثاني إلى الخامس بمسرح الجريمة لمساعدته والشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه.



كما شرعوا في قتل المجني عليهم " محمد ع.م"، " عمرو ع.م "، " أحمد ا.م"، " محمد ف.ا " ، " أحمد م.ا"، " موسى ا.م"، " سمير ا.أ"، " محمد ح. ع"، " إبراهیم ع.إ " - عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا وجودهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق أرواحهم لكن الطلقات لم تستقر بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرع المتهمين من السادس إلى الرابع عشر، في قتل المجني عليهم وعددهم 5 أشخاص عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم وأعدوا لهذا الغرض، الأسلحة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم إلا أنه خاب فعلهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم.

وان جميع المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية وفرد خرطوش". - حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة.



وكما اطلقوا أعيرة نارية في الهواء داخل القرى من الأسلحة النارية محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

واقعة العثور علي جثة شخص مجهول داخل جوال وبدون رأس بدائرة

كما تباشر جهات التحقيق بنيابة الخانكة ، التحقيق في واقعة العثور علي جثة شخص مجهول داخل جوال وبدون رأس بدائرة مركز الخانكة ،وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.















