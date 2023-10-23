تشكيل الهلال المتوقع أمام مومباي الهندي في صدام اليوم

يستضيف فريق الهلال السعودي مساء اليوم الإثنين، نظيره مومباي الهندي، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات بطولة دوري آبطال أسيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تشكيل الهلال المتوقع أمام مومباي الهندي

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيش

الهجوم: مالكوم – أليكساندر ميتروفيتش – سالم الدوسري

يغيب عن فريق الهلال السعودي بعض اللاعبين المؤثرين في لقاء اليوم يأتي علي مقدمتهم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد إصابته بقطع بالرباط الصليبي بجانب سلمان فرج وحسن تمبكتي، مع احتمال غياب البرازيلي ميشيل ديلجادو.

موعد مباراة الهلال ضد مومباي سيتي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتذاع مباراة الهلال ضد مومباي سيتي عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات، فيما ستكون المباراة متاحة على قناة ssc في الأراضي السعودية.

ترتيب مجموعة الهلال السعودي قبل صدام اليوم

يعتلي فريق الهلال السعودي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد أول جولتين، بينما يحتل فريق نافباخور المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضًا مناصفة مع الهلال.

ويأتي فريق نساجي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط ويتذيل فريق مومباي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدون نقاط.