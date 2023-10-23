الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن يكشف حقيقة سرقة سيارة مدرس في عين شمس

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة الأمن في كشف تداول منشور عبر "فيس بوك" حول شكوى أحد الأشخاص بسرقة سيارته حال توقفها بمنطقة عين شمس، حيث اتضح أنه نسى مكان ركنها.

ضبط 2200 لتر بنزين معده للبيع في السوق السوداء بالغربية

ضبط حارس سرق فيلا محل عمله بالجيزة

تم تحديد صاحب الحساب (مدرس – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبسؤاله أفاد باكتشافه سرقة السيارة خاصته حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم العثور على السيارة المشار إليها بمحيط منطقة سكنه، وبمناقشته أفاد بأنه قام بتركها بمكان العثور ولم يتذكر موقع ركنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

هددها بنشر صور خاصة.. قرار جديد بشأن محاكمة متهم بابتزاز زوجته


أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، قرارًا بتأجيل محاكمة متهم بتهديد زوجته بنشر صور خاصة للضغط عليها لعودتها إلى عصمته، لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

 

التحقيقات كانت كشفت أن المتهم "مجدي. م" هدد زوجته المجني عليها "شيماء. أ" كتابة بإفشاء أمور خادشة وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب عودتها الي عصمته والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية.

 

السيطرة على حريق داخل منزل في أبو النمرس


نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة المنوات فى أبو النمرس، دون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أبو النمرس، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 

فيما لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 8 أخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعدد من الموتوسيكلات بمحور الضبعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج.

 

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين.

 

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعدد من الدراجات النارية أعلى محور الضبعة اتجاه أكتوبر.

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