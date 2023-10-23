المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية.. يسعى العديد من صغار المستثمرين لإقامة مشروع صغير، إلا أنه عند الشروع في بدء أي مشروع لابد من تجهيز عدد من الأوراق والمستندات، التي يتم من خلالها البدء في المشروع، وأهمها وأولها هي البطاقة الضريبية والسجل التجاري لكي تقوم بتنفيذ المشروع الخاص بك.

ويعد السجل التجاري والبطاقة الضريبية من الأساسيات العامة والمطلوبة لإنشاء أي مشروع تجاري جديد كما أن أصحاب العقارات والمحلات التجارية، يحرصون على استخراج السجل التجاري لأنه يحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بجميع المجالات التجارية، بتوثيقه في ملف خاص به موجود بوزارة التجارة والصناعة.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري، وبطاقة ضريبية وذلك لبدء أي مشروع تجاري أو مهني جديد، في الأسواق المصرية.



المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري

تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري، من مكتب السجل التجاري.

صورة ضوئية من البطاقة الضريبية، أو أي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.

صورة من البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية لصاحب المنشأة والشركاء إن وجدوا.

صورة من عقد إيجار للمكان ولابد أن يكون موثقًا بالشهر العقاري، مثبت به التاريخ أو سند ملكية العقار أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري به.

إخطار من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء.

صحيفة الحالة الجنائية "فيش جنائي".

طلب مدفوع من الغرفة التجارية، لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.

صورة من عقد الشركة.

يجب تقديم الأصول لجميع المستندات السابقة للاطلاع عليها.

خطوات عليك اتباعها بعد استخراج سجل تجاري

بعد الحصول على رقم السجل الضريبي، يتوجه التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها المنشأة بالمستندات التالية:

خطاب مصلحة الضرائب إلى الغرفة التجارية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع.

صورة من عقد الشركة إن وجد.

صورة من عقد إيجار أو تمليك محل إقامة المشروع.

صورة من إيصال كهرباء حديث لا تتجاوز مدته 3 أشهر فقط.

بعدها قم بتقديم طلب الحصول على شهادة ترخيص مزاولة المهنة مقابل رسوم رمزية.

بعد استلام التاجر شهادة مزاولة المهنة، يملئ طلب فتح سجل تجاري من أجل البدء في مشروعه.