استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية.. يسعى العديد من صغار المستثمرين لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويحتاج كل مشروع جديد إجراءات ومستندات لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية من أجل بدء مشروع جديد سواء كان مصنع أو ورشة أو محل أو غيرهم، كما أن أصحاب العقارات والمحلات التجارية، يحرصون على استخراج السجل التجاري لأنه يحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بجميع المجالات التجارية، بتوثيقه في ملف خاص به موجود بوزارة التجارة والصناعة.

ويعد السجل التجاري والبطاقة الضريبية من الأساسيات العامة والمطلوبة لإنشاء أي مشروع تجاري جديد وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري، وبطاقة ضريبية وذلك لبدء أي مشروع تجاري أو مهني جديد، في الأسواق المصرية.

المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري

كتابة البيانات في نموذج طلب استخراج سجل تجاري، من مكتب السجل التجاري.

صورة البطاقة الضريبية، في حال توافرها، أو تقديم مستند رسمي يفيد بفتح ملف ضريبي من مصلحة الضرائب.

بطاقة الرقم القومي سارية، لصاحب المنشأة، وحال وجود موكل عن المالك في فتح السجل، يجب أيضا إحضار بطاقة المالك، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

صورة عقد إيجار للمكان ولابد أن يكون موثقًا بالشهر العقاري، مثبت به التاريخ أو سند ملكية العقار أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري به.

صورة من أخر ايصال كهرباءأو إفادة من شركة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء.

إيصال سداد رسوم بالغرفة التجارية، وذلك حسب المحافظة التابع لها.

تقديم أصول لجميع المستندات السابقة للاطلاع عليها.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة ضريبية

تقديم طلب لاستخراج البطاقة الضريبية إلى المأمورية المختصة بالمدينة السكنية.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل.

عقد المنشأة التجارية الأصلي لاطلاع، وإرفاق صورة ضوئية في المستندات.

أخر إيصال الكهرباء الخاصة بالمنشأة.

ارفاق صور من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالمحل التجاري.