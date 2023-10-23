الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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لحظة دخول دفعة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة من معبر رفح (فيديو)

مساعدات غزة
مساعدات غزة

دخلت دفعة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وفق ما أعلنته قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل.

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مسئول بمعبر رفح الفلسطيني يطالب بالضغط لتمرير أعداد أكبر من شاحنات المساعدات

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وتحمل الشاحنات على متنها الغذاء والدواء لإنقاذ أهالى قطاع غزة المحاصر، بعد 17 يومًا من التوقف على أبواب معبر رفح.

ضغط على الجانب الإسرائيلي لزيادة دخول المساعدات

كشف وائل أبو محسن، مدير الإعلام بمعبر رفح الفلسطيني، أن قطاع غزة يعيش مأساة غير مسبوقة مع نزوح ما يزيد على مليون فلسطيني لمراكز إيواء غوث، وغيرها، وسط انقطاع الكهرباء لأكثر من 17 يومًا، والمياه أيضًا، واضطرار السكان لشرب مياه غير صالحة للشرب.

وأوضح: "يتم التنسيق والضغط الدولي على الجانب الإسرائيلي؛ حتى تعبر جميع الشاحنات الخاصة بالمعونات والمساعدات إلى غزة، على رأس الساعة؛ وذلك لتفريغ المعبر من الجانب المصري من الشاحنات والمساعدات المتراكمة.

 وأكد أن حجم الشاحنات التي كانت تعبر معبر رفح قبل حرب غزة، بلغت في المتوسط 500 شاحنة يوميًا، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالمزيد من الضغط على الجانب الإسرائيلي؛ لتمرير أعداد أكبر من الشاحنات.

ولفت إلى أنه على الرغم من المساعدات التي تدخل، قليلة، لكنها بارقة أمل ليظل تدفق المساعدات على رأس الساعة، لإدخال كل القوافل والمساعدات التي وصلت لمطار العريش إلى غزة.

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