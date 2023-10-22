رحمة زين بنت بـ100 راجل لقنت مراسلة الـCNN درسًا في معبر رفح

رحمة زين، تحت عنوان بنت بـ 100 راجل، غزت فتاة مصرية مواقع التواصل الاجتماعي، بشجاعتها وكلماتها القوية، عندما لقنت مراسلة الـCNN، عند معبر رفح، درسًا في الإنسانية ونقل الحقائق دون أكاذيب أو تلفيق.

الفتاة المصرية هي رحمة زين، إعلامية ومن أسرة إعلامية كبيرة، والدتها الإعلامية مرفت محسن، رئيسة قناة النيل الدولية السابقة ورئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، ومقدمة برنامج "حدث بالفعل"، وجدها لوالدتها هو الكاتب الصحفي الكبير محسن محمد، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير دار التحرير، وجدتها هي الإذاعية الكبيرة هند أبو السعود، مقدمة برنامج بعنوان "جولة الكاميرا".

رحمة تكشف زيف مراسلة CNN

في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت رحمة للمذيعة البريطانية كلاريسا وارد، زيف أعمالها بعد المشهد التمثيلي الذي قامت به، وهي تدعى هروبها من الأراضي المحتلة في خوف رهيب، وتعرضها لمطاردة زائفة من قبل المقاومة، وفبركة خبر تعرض 40 طفلًا إسرائيليا للذبح على يد المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى.

لم تستطع المذيعة البريطانية الرد على رحمة، بل بدت في حالة من الخجل والصمت أمام معبر رفح، واستمرت رحمة في ترديد كلمة "أنتي كاذبة" بصوت عالي للمذيعة التي هربت دون أن تنطق بكلمة.

من هي رحمة زين

رحمة زين الدين هي إعلامية مصرية، ولدت في القاهرة عام 1988، درست في المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة، وتخرجت من الثانوية العامة عام 2007، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية، حيث درست العلوم السياسية وتخرجت منها عام 2010.

مصر بعد 25 يناير

بدأت رحمة مسيرتها المهنية في العمل كمذيعة في التليفزيون المصري والإذاعة المصرية، حيث قدمت برنامجًا بعنوان "مصر بعد 25 يناير" على راديو "ماعت" التابع لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

عملت رحمة كمراسلة وبروديوسر لبرامج تليفزيونية، منها "كلام مصري"، تقديم عمرو حمزاوي على قناة سي بي سي وبرنامج مصر تنتخب الرئيس.

غطت أحداث الثورة المصرية والليبية

في عام 2010، بدأت رحمة العمل كمذيعة أخبار ومراسلة بالتليفزيون المصري، حيث غطت أحداث الثورة المصرية والليبية، وأجرت مقابلات مع شخصيات دولية بارزة مثل القاضية الأمريكية روث جينسبيرج.

في عام 2016، تركت رحمة العمل في التليفزيون المصري، وبدأت العمل ككوميدية ستاند أب، كما أسست موقعًا إخباريًا مستقلًا بعنوان "Scoop Empire".

CNN هي القناة الوحيدة التي رأيناها مع قافلة الأمم المتحدة

وبعد تداول الفيديو لرحمة وهي تلقن المراسلة دراسا، نشرت عبر حسابها الشخصي، قالت فيه: "كانت CNN هي القناة الوحيدة التي رأيناها مع قافلة الأمم المتحدة، بدلا من القنوات الأخرى التي كانت على الأرض مع المتطوعين لمدة أيام في رفح، وبالتالي لم تتفاجأ من أن الناس كانوا غاضبين ويحتجون، كان يجب عليها التواجد لمدة 3 أيام أو أكثر قبل وصول الأمم المتحدة، لتترى أن إسرائيل تلعب معنا، وتخبرنا أنهم سيسمحون بمرور الإمدادات ثم لا تفعل ذلك".