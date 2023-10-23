خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

بطاقة الخدمات المتكاملة.. يبحث العديد من ذوي الهمم عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الحصول عليها إلكترونيًا وذلك في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر لهذه الفئة.



مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة



وتتميز بطاقة الخدمات المتكاملة بالعديد من المزايا حيث تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، إضافة الى التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب.

وتتميز أيضًا البطاقة بالإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.



طرق الحصول على بطاقة الخدمات



الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني من خلال الرابط https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

كتابة البيانات بشكل صحيح

كتابة البيانات الأساسية في الاستمارة من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة

يظهر أمامك رقم الطلب الخاص بك، يجب الاحتفاظ به

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