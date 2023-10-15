أماكن حملة "هنوصلك" لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات.. في ظل بحث الدولة عن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصول الخدمات لهم، والسعي للتوعية عن كافة حقوقهم في المجتمع ، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة بعنوان "هنوصلك" لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بهدف إصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب الهمم على مستوى محافظات الجمهورية.

ونشرت وزارة التضامن الاجتماعي، أبرز أماكن حملة هنوصلّك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة ، في عدد من المحافظات للمستحقين في الحصول على الميزات المختلفة التي يوفرها الكارت.

وفي السطور التالية، تستعرض "بوابة الوفد " أبرز أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أماكن حملة هنوصلك



تأتي أماكن حملة "هنوصلك" في عدد من المحافظات بحسب ما نشرته وزارة التضامن كالتالي:

محافظة الإسكندرية: مكتب تأهيل الجمرك.

العنوان: جمعية تنمية المجتمع بسوق الجمعة، والمنسق للحملة جمعية الهلال الأحمر

محافظة الغربية: مكتب تأهيل بسيون قرية كتامة الغابة.

العنوان: الوحدة المحلية بقرية كتامة الغابة مركز بسيون.

محافظة القليوبية: مكتب تأهيل طوخ مركز شبابا أجهور.

العنوان: مركز شباب اجهور باجهور الكبرى طوخ.

محافظة سوهاج: مكتب تأهيل سوهاج قرية الصلعا.

العنوان: جمعية تنمية المجتمع بالصلعا وسط البلد.

محافظة قنا: مكتب تأهيل قنا قرية البراهمة.

العنوان: الجمعية الشرعية بالبراهمة.