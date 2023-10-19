الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. يبحث العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الذين يهتمون بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز وإجراء الكشف الطبي على موقع المجالس الطبية المتخصصة في الوقت الذي يتم فيه إطلاق المرحلة الثالثة من وزارة التضامن الاجتماعي لإصدارها تحت عنوان “هنوصلك” التي ستغطي جميع المحافظات.

بطاقة الخدمات المتكاملة تحمل بيانات الشخص المعاق وتعد وثيقة رسمية تمنح من وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن بيانًا بدرجة الإعاقة ونوعيتها، وذلك من أجل تمكينهم من الحصول على حقوقهم والخدمات المتكاملة التي تضمن لهم حياة كريمة.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.



كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي



تصفح الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

الدخول على خدمات ذوي القدرات الخاصة.

النقر على أيقونة الاستعلام عن الطلب.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

النقر على كلمة بحث.

يظهر لك موقف كارت الخدمات المتكاملة الخاص بك.



أهم مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

تقديم الرعاية الصحية والتأهيلية.

الحصول على التعليم والعمل.

الحصول على الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

الحصول على الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

الحصول على مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.