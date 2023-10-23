قافلة طبية مجانية بكفر تصفا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن إقامة القافلة الطبية المجانية بكفر تصفا مركز كفر شكر اليوم الاثنين، وغدًا الثلاثاء الموافق ٢٣ و٢٤ من شهر أكتوبر.

يأتي ذلك بتوجيهات من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة، والدكتور وليد عبدالمقصود وكيل المديرية.

القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

وبإشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.