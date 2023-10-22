تأجيل محاكمة ٥ متهمين بإنها حياة شاب لجلسة ٤ نوفمبر

أمرت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب تأجيل محاكمة 5 متهمين بإزهاق روح شاب فى صباح يوم عيد الأضحى بقرية كفر الشهاوى خاطر بمركز كفر شكر، لجلسة ٤ نوفمبر المقبل للمرافعة ومناقشة الطب الشرعى .

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8542 جنح مركز كفر شكر لسنة 2022، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2022 كلي شمال بنها، قام كل من: "أحمد ع.س" 35 سنة عامل، ومقيم بهتيم قسم ثان شبرا الخيمة، واخر البقاشين مركز كفر شكر، "علي ص.ع" 22 سنة عامل غزل ونسيج، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر ، و"محمود ص.ع" 29 سنة عامل ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ع.س" 30 سنة سائق توك توك ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"صبري ع.م" 31 سنة سائق بشركة أوبر ومقيم عزبة مراد بقسم ثان شبرا الخيمة.

حيث قاموا بقتل المجني عليه "محمد عادل الهادي أمين" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر محل الاتهامات تالية الوصف مستخدمين السيارة محل الواقعة قيادة المتهم الخامس قاصدين محل تواجد المجني عليه سالف الذكر وما إن وصلوا حتى ترجل الثاني منهم مخاطباً المجني عليه فما كان من المتهم الأول إلا أن قام بتصويب سلاحه الناري "بندقية خرطوش" قبل المجني عليه مطلقاً عياراً نارياً منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق (هاتف محمول، جهاز تسجيل كاميرات المراقبة) والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً حال حملهم لأسلحة نارية وتمكنوا من الاستيلاء على منقولاته آنفة لارتكابهم الواقعة، ولاذوا بالفرار بتلك المسروقات على النحو المبين