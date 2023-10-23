وزارة الزراعة تنهي استعدادات الموسم الشتوي

أنهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استعداداتها لموسم الزراعات الشتوية، وذلك بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وتقاوى، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر للآفات الزراعية، ووضع خطة لتنفيذ الحملة القومية للقمح للموسم الزراعي الجديد.

توفير الأسمدة والتقاوي

وأكدت الوزارة أنه تم رفع حالة الاستعداد بين المديريات والإدارات المختلفة، لتوفير وصرف المقررات السمادية للقمح والفول والبرسيم، وفقًا للمقررات السمادية لكل محصول، إذ سيتم توزيع الدفعة الأولى من الأسمدة خلال المرحلة الحالية، ثم صرف الدفعة الثانية عقب الحصر للمحاصيل بعد الانتهاء من زراعة القمح.

كما تم تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، لتشرف على الإدارات في الوجهين القبلي والبحري، لمنع التلاعب فى توزيع الأسمدة، وتنفيذ منظومة الحوكمة والتتبع للأسمدة بداية من خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المزارع.

وأوضحت الوزارة أن العام الحالي شهد أيضا توزيع تقاوي للقمح المعتمدة على المزارعين عبر منافذ الإدارة المركزية للتقاوي ومديريات الزراعة، والتي بلغت العام الحالي نسبة 100% من الكميات المطلوبة، لزراعة 4 ملايين فدان.

المرور على الجمعيات الزراعية بالمنوفية

من جانبه، قام المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، بزيارة إلى محافظة المنوفية، لمتابعة صرف الأسمدة طبقا لمنظومة الحوكمة، ومتابعة كافة أعمال التعاون الزراعي بما فيها أعمال التطهير قبل بداية فصل الشتاء.

وأكد عامر خلال الجولة على ضرورة سرعة إنجاز تطهير الترع قبل الموسم الشتوي، ومراعاة عدم وجود جمعية دون مخزن، وعدم صرف الأسمدة إلا من خلال كارت الفلاح داخل المنظومة، وسرعة عمل برنامج للأسمدة في موعدها المحدد، وطبقًا للمساحات المزروعة، وصرف الأسمده طبقًا لتوصيات اللجنة التنسيقية، وسرعة استغلال الأصول غير المستغلة، وتفعيل الشاشات والإرشادات لسهولة وصول التعليمات والتوعية لدى المواطنين، وسرعة توفير أجهزة الكمبيوتر وربط الإدارات والوحدات الزراعية على نظام تواصل واحد لسهولة تسجيل وتوحيد البيانات.