مظاهرات قطاع الزراعة بالغربية تضامناً مع الشعب الفلسطيني

نظمت مديرية الزراعة بالغربية اليوم بعد صلاة الجمعة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية ، أمام استاد طنطا الرياضى ، بقيادة الاستاذ الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع .

وردد العاملين بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية والتعاونية التابعة لها بمراكز المحافظة هتافات مناهضة للكيان الصهيونى، وما يقومون به من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب المستشفى بغزة ، وتم تفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

كما طالب الحضور المجتمع الدولى بالتدخل الفورى، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطينى ، وتم رفع علم فلسطين ، وأعلام جمهورية مصر العربية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.