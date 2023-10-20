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الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مظاهرات قطاع الزراعة بالغربية تضامناً مع الشعب الفلسطيني

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت مديرية الزراعة بالغربية اليوم بعد صلاة الجمعة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية ، أمام استاد طنطا الرياضى ، بقيادة الاستاذ الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

 

احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع .
وردد  العاملين بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية والتعاونية التابعة لها بمراكز المحافظة هتافات مناهضة للكيان الصهيونى، وما يقومون به من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب المستشفى بغزة ، وتم تفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

 

كما طالب الحضور المجتمع الدولى بالتدخل الفورى، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطينى ، وتم رفع علم فلسطين ، وأعلام جمهورية مصر العربية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجريدة الورقية