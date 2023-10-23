الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة ينعى الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي

الراحل الدكتور أحمد
الراحل الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى

نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى الذى وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

 رحلة حافلة من العمل الوطنى

وقال القصير "إن الراحل توفى بعد رحلة حافلة من العمل الوطنى بذل خلالها جهود كبيرة في النهوض بالصادرات الزراعية المصرية، وكان عليه رحمة الله فاضلًا دمث الخلق وأدى المسؤولية بأمانة وإخلاص".

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الزراعة تنظم ورشة حول المعايير الأخلاقية لاستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي

وأعرب  وزير الزراعة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل وكل زملائه، تغمده الله بواسع رحمته وعظيم فضله وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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الزراعة تنظم ورشة حول المعايير الأخلاقية لاستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي

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