وزير الزراعة ينعى الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي

نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى الذى وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

رحلة حافلة من العمل الوطنى

وقال القصير "إن الراحل توفى بعد رحلة حافلة من العمل الوطنى بذل خلالها جهود كبيرة في النهوض بالصادرات الزراعية المصرية، وكان عليه رحمة الله فاضلًا دمث الخلق وأدى المسؤولية بأمانة وإخلاص".

وأعرب وزير الزراعة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل وكل زملائه، تغمده الله بواسع رحمته وعظيم فضله وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.