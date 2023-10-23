الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيف يمكن للزراعة أن تنتج كميات أكبر من الغذاء وتخزن المزيد من الكربون؟

الزراعة
الزراعة

توصل باحثون من ألمانيا إلى أن الزراعة يمكن أن تضاعف إنتاجها من الغذاء وتخزن المزيد من الكربون، عن طريق إعادة تنظيم استخدام الأراضي.

إنتاج الغذاء الحالية 

تشير الدراسة إلى أن أنظمة إنتاج الغذاء الحالية غير فعالة من حيث استخدام المساحة، واستهلاك المياه، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. على سبيل المثال، يتم إزالة الغابات للحصول على الأراضي الزراعية، ويتم ري المراعي والحقول القاحلة، مما يؤدي إلى إزالة الكربون من الغابات وتدهور الأراضي.

يمكن أن يؤدي إعادة تنظيم استخدام الأراضي إلى تحسين كفاءة الزراعة بشكل كبير. على سبيل المثال، يمكن زراعة المحاصيل في المناطق التي تتمتع بظروف مناخية مواتية، ويمكن إعادة تشجير الغابات الاستوائية والشمالية، والتي يمكن أن تخزن كميات كبيرة من الكربون.

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تخزين الكربون

وجدت الدراسة أن إعادة تنظيم استخدام الأراضي يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 83٪، وزيادة توافر المياه بنسبة 8٪، وزيادة القدرة على تخزين الكربون بنسبة 3٪.

تشير الدراسة إلى أن هناك إمكانات كبيرة لتحسين الزراعة من خلال إعادة تنظيم استخدام الأراضي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنتاج المزيد من الغذاء، وحماية البيئة، ومعالجة تغير المناخ.

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