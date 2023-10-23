مدير تعليم قوص يجرى جولة تفقدية للتاكد من سير العملية التعليمية

أجرى طارق نورالدين مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا ، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمدارس قوص الصناعية بنين والنيل الابتدائية المشتركة وقوص الإعدادية بنات .

وشدد المدير العام أثناء الزيارة على ضرورة تفعيل جدول الإشراف اليومي، ويكون ذلك تحت مسئولية مباشرة من مدير المدرسة، والتاكيد على تكليفات الإشراف: مشرف عام، ومشرف لكل دور، ومشرفون أثناء الفسحة.. وتكثيف دور الاشراف المدرسي خصوصا بالادوار العليا أو ممرات صعود ونزول الطلاب من الفصول وتوزيع الطلاب على أبواب المدارس وقت الانصراف منعا للتكدس وحفاظا على أمن وسلامة التلاميذ .

كما نبه "نورالدين " مشددا بتنسيق خروج الطلاب من المدارس خاصة مجمعات المدارس (أكثر من مدرسة- فترتين – مدارس التعليم الاساسى ) وتنظيم عملية الخروج للطلاب فصلا تلو الآخر، وعدم السماح بوجود تجمعات للطلاب امام المدارس ...وإذا تواجد أكثر من باب للمدرسة فيتم تقسيم خروج الطلاب على الأبواب وتحت إشراف مشدد من المشرفين .

وثمن مدير عام تعليم قوص من الدور الفاعل لأسر عمل التربية النفسية والاجتماعية من خلال تفعيل مبدأ التقبل والدعم النفسي للطلاب أثناء حصص النشاط أو من خلال زيارات الزملاء الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل الفصول لتنمية روح الولاء و الوطنية داخل الطلاب ، مؤكدا أن المدرسة هى الجناح الداعم للأسرة داخل المجتمع للحفاظ على اولادنا من رفاق السوء .